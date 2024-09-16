Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новикова Любовь Тихоновна

Отец ребёнка: Новиков Тихон Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Тихон Федорович

Рождение ребёнка
05.02.1942

Сын: Новиков Виктор Тихонович

Отец ребёнка: Новиков Тихон Федорович

Затишье, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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