Козалетов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1908
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1909
Дочь: Сергеева Вера Александровна
Мать ребёнка: не указана
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Крестная - Мохова Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сергеева Полина Александровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1908