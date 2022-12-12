Козалетов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозалетов Александр

Козалетов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1908

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1909

Дочь: Сергеева Вера Александровна

Мать ребёнка: не указана

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Крестная - Мохова Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергеев ? Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергеева Полина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1908
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