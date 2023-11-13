Чуйкина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуйкина Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1907

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чуйкин Григорий

Рождение ребёнка
1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чуйкин Григорий

Рождение ребёнка
1913

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чуйкин Григорий

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чуйкин Григорий

Рождение ребёнка
24.12.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чуйкин Григорий

д. Поганцы Липицкого р-на Тульской области
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