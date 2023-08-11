Иван Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Тимофеевич

Место рождения

Бешкино 2-е, Гдовский район, Псковская область

Дата рождения

До 1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бешкино 2-е, Гдовский район, Псковская область
Поручитель
28.01.1909 ст.
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 28.01.1909 Чермы запасной рядовой Григорий Александрович Бешкино 2-е крестьянская девица Мария Тимофеевна по жениху Чермы крестьянин Онисим Филиппович по жениху Чермы... Показать все
Смерть
Неизвестно

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