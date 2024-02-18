Чалолов Халифа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чалол
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: махмадсаид
Мать ребёнка: Бибигул
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Махмадрахим
Мать ребёнка: Бибигул
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бибигул
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халифаев Махмадкарим
Мать ребёнка: Рахиенгул
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Халифаева Захро
Мать ребёнка: Рахиенгул
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Халифаева Бибичамо
Мать ребёнка: Рахиенгул
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халифаев Камол
Мать ребёнка: Рахиенгул
Смерть
Неизвестно