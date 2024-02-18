Чалолов Халифа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чалолов Халифа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ан
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чалол

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Халима

Мать ребёнка: Бибигул

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харамгул

Мать ребёнка: Бибигул

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асо

Мать ребёнка: Бибигул

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: махмадсаид

Мать ребёнка: Бибигул

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Майрамби

Мать ребёнка: Бибигул

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сайрамби

Мать ребёнка: Бибигул

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гавхарби

Мать ребёнка: Бибигул

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Махмадрахим

Мать ребёнка: Бибигул

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нозигул

Мать ребёнка: Бибигул

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бибигул

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халифаев Махмадкарим

Мать ребёнка: Рахиенгул

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Халифаева Захро

Мать ребёнка: Рахиенгул

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Халифаева Бибичамо

Мать ребёнка: Рахиенгул

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халифаев Камол

Мать ребёнка: Рахиенгул

Смерть
Неизвестно

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