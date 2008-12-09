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Чернов Алексей Петрович

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Место рождения

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

13.03.1913

Дата смерти

09.12.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1913

Отец: Спиридонов Петр Спиридонович

Мать: Спиридонова Евдокия Герасимовна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1939 или 1940

Дочь: Альбина Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернова Елизавета Афанасьевна

Ибреси, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернова Елизавета Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернов Альберт Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Чернова Елизавета Афанасьевна

Смерть
09.12.2008
Ибреси, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
95 лет
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