Чернов Алексей Петрович
Место рождения
Дата рождения13.03.1913
Дата смерти09.12.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1913
Рождение ребёнка
1939 или 1940
Дочь: Альбина Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чернова Елизавета Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернов Альберт Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Чернова Елизавета Афанасьевна
Смерть
09.12.2008
95 лет