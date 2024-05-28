Барченков Иоанн Петров
Место рождения
Дата рождения1835 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Барченкова Параскева Васильева
1878 год был свидетелем на свадьбе, уточнить родство с нашей линией. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №585, стр. 314
Рождение ребёнка
1855 ст.
Дочь: Барченкова Параскова Иванова
Мать ребёнка: Барченкова Параскева Васильева
Уточнить информацию о родстве. Информация о ней появилась в 1880 году в метрике о браке. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №602, стр. 48
Рождение ребёнка
08.10.1869 ст.
Сын: Барченков Филипп Иванович
Мать ребёнка: Барченкова Параскева Васильева
Смерть
Неизвестно