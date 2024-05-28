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Барченков Иоанн Петров

Место рождения

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1835 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835 ст.

Отец: Барченков Петр Васильев

Мать: Барченкова Наталья Иванова

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барченкова Параскева Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барченков Николай Иванов

Мать ребёнка: Барченкова Параскева Васильева

1878 год был свидетелем на свадьбе, уточнить родство с нашей линией. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №585, стр. 314
Рождение ребёнка
1855 ст.

Дочь: Барченкова Параскова Иванова

Мать ребёнка: Барченкова Параскева Васильева

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Уточнить информацию о родстве. Информация о ней появилась в 1880 году в метрике о браке. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №602, стр. 48
Рождение ребёнка
08.10.1869 ст.

Сын: Барченков Филипп Иванович

Мать ребёнка: Барченкова Параскева Васильева

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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