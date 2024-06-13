Баяндин Емельян Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаяндин Емельян Гаврилович

Баяндин Емельян Гаврилович

Место рождения

Мартынова, Юсьвинская волость

Дата рождения

14.08.1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1795 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1814 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1814

Отец: Баяндин Гаврила Саввич

Мать: не указана

ГАПК, Ф.37, Оп.2, .Д.266, С.507 - МК-1814 ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.