Баяндин Емельян Гаврилович
Место рожденияМартынова, Юсьвинская волость
Дата рождения14.08.1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
14.08.1814
Отец: Баяндин Гаврила Саввич
Мать: не указана
ГАПК, Ф.37, Оп.2, .Д.266, С.507 - МК-1814 ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара
Смерть
Неизвестно