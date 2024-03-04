Черников Борис Павлович
Место рождения
Дата рождения19.08.1928
Дата смерти21.02.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1928
Отец: не указан
Мать: Степанова ?
Рождение ребёнка
02.09.1951
Дочь: Верещагина (Черникова) Валентина Борисовна
Мать ребёнка: Яшкина Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
17.01.1954
Дочь: Гребенникова (Черникова) Ольга Борисовна
Мать ребёнка: Яшкина Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
27.01.1957
Дочь: Бухарова (Черникова) Любовь Борисовна
Мать ребёнка: Яшкина Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
02.05.1959
Дочь: Черникова Татьяна Борисовна
Мать ребёнка: Яшкина Екатерина Павловна
Смерть
21.02.1984