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Черников Борис Павлович

Место рождения

Караул, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

19.08.1928

Дата смерти

21.02.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1928

Отец: не указан

Мать: Степанова ?

Караул, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
02.09.1951

Дочь: Верещагина (Черникова) Валентина Борисовна

Мать ребёнка: Яшкина Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
17.01.1954

Дочь: Гребенникова (Черникова) Ольга Борисовна

Мать ребёнка: Яшкина Екатерина Павловна

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
27.01.1957

Дочь: Бухарова (Черникова) Любовь Борисовна

Мать ребёнка: Яшкина Екатерина Павловна

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
02.05.1959

Дочь: Черникова Татьяна Борисовна

Мать ребёнка: Яшкина Екатерина Павловна

Смерть
21.02.1984

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