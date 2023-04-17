Полушков Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.07.1968
Сын: Полушков Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Полушкова Эмилия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полушков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Полушкова Эмилия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полушков Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Полушкова Эмилия Николаевна
Смерть
Неизвестно