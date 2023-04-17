Полушков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полушков Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.07.1968

Сын: Полушков Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Полушкова Эмилия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полушков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Полушкова Эмилия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полушков Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Полушкова Эмилия Николаевна

Смерть
Неизвестно
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