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Самохин Давыд Григорьев

Место рождения

Скобелевка, Староюрьевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Самохин Григорий Андреев

Мать: Самохина Ольга Иванова

Скобелевка, Староюрьевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
24.04.1885 ст.

Сын: Самохин Максим Давидович

Мать ребёнка: Самохина Анастасия Алексеева

Скобелевка, Староюрьевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
21.11.1886 ст.

Дочь: Авилова Варвара Давидовна

Мать ребёнка: Самохина Анастасия Алексеева

Скобелевка, Староюрьевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
26.06.1899

Сын: Самохин Иван Давидович

Мать ребёнка: Самохина Анастасия Алексеева

Смерть
Неизвестно
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