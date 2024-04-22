Самохин Давыд Григорьев
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Самохин Григорий Андреев
Мать: Самохина Ольга Иванова
Рождение ребёнка
24.04.1885 ст.
Мать ребёнка: Самохина Анастасия Алексеева
Рождение ребёнка
21.11.1886 ст.
Дочь: Авилова Варвара Давидовна
Мать ребёнка: Самохина Анастасия Алексеева
Рождение ребёнка
26.06.1899
Мать ребёнка: Самохина Анастасия Алексеева
Смерть
Неизвестно