Лёшина Вера Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1978
Отец: Бобович Виктор
Мать: Феофанова Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лёшина Кира
Отец ребёнка: Лёшин Андрей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лёшин Андрей Александрович
Рождение ребёнка
22.04.2008
Дочь: Лёшина Кира Андреевна
Отец ребёнка: не указан