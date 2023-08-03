Лёшина Вера Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лёшина Вера Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1978

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

2008 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1978

Отец: Бобович Виктор

Мать: Феофанова Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лёшина Кира

Отец ребёнка: Лёшин Андрей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лёшин Андрей Александрович

Рождение ребёнка
22.04.2008

Дочь: Лёшина Кира Андреевна

Отец ребёнка: не указан

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