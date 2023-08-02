Мамсуров Тага Бетаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мамсуров Бета
Мать: Мамсурова Джемисхан
Рождение ребёнка
1809
Сын: Мамсуров Эльмурза
Мать ребёнка: Мамсурова Гарцахан
Рождение ребёнка
1826
Сын: Мамсуров Кавдын
Мать ребёнка: Мамсурова Гарцахан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мамсурова Гарцахан
Смерть
Неизвестно