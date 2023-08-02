Мамсуров Тага Бетаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамсуров Тага Бетаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мамсуров Бета

Мать: Мамсурова Джемисхан

Рождение ребёнка
1809

Сын: Мамсуров Эльмурза

Мать ребёнка: Мамсурова Гарцахан

Рождение ребёнка
1826

Сын: Мамсуров Кавдын

Мать ребёнка: Мамсурова Гарцахан

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамсурова Гарцахан

Смерть
Неизвестно
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