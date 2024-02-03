Сафронова Полина
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сафронова) Елизавета
Отец ребёнка: Сафронов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафронов Николай
Отец ребёнка: Сафронов Федор
Рождение ребёнка
30.08.1926
Дочь: Загревская (Сафронова) Клавдия
Отец ребёнка: Сафронов Федор
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно