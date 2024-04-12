Мартынов Акилл Маркелович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМартынов Акилл Маркелович

Мартынов Акилл Маркелович

Место рождения

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Мартынов Матвей Акиллович

Мать ребёнка: Мартынова Наталья Ефимовна

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Мартынов Семен Акиллович

Мать ребёнка: Мартынова Наталья Ефимовна

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Мартынов Георгий Акиллович

Мать ребёнка: Мартынова Наталья Ефимовна

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартынова Наталья Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартынов Никифор Акиллович

Мать ребёнка: Мартынова Наталья Ефимовна

Смерть
1847
Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close