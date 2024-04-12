Мартынов Акилл Маркелович
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смерти1847
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Рождение ребёнка
1841
Сын: Мартынов Матвей Акиллович
Мать ребёнка: Мартынова Наталья Ефимовна
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Мартынова Наталья Ефимовна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Мартынов Георгий Акиллович
Мать ребёнка: Мартынова Наталья Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартынов Никифор Акиллович
Мать ребёнка: Мартынова Наталья Ефимовна
Смерть
1847