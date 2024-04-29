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Романов Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

05.01.1969

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Романов Иван Яковлевич

Мать: Романова Акулина Елисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Варвара Михайловна

Мать ребёнка: Романова (Лугинова) Анастасия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова (Лугинова) Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
?.04.1917

Сын: Романов Петр Михайлович

Мать ребёнка: Романова (Лугинова) Анастасия Петровна

Смерть
05.01.1969

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