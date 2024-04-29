Романов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти05.01.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Романов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Варвара Михайловна
Мать ребёнка: Романова (Лугинова) Анастасия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.04.1917
Мать ребёнка: Романова (Лугинова) Анастасия Петровна
Смерть
05.01.1969