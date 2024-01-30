Рехлова Иустиния Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.05.1892
Дочь: Рехлова Агриппина Никитична
Отец ребёнка: Рехлов Никита Григорьевич
Рождение ребёнка
03.08.1893
Сын: Рехлов Фёдор Никитич
Отец ребёнка: Рехлов Никита Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рехлов Иван Никитич
Отец ребёнка: Рехлов Никита Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно