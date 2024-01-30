Рехлова Иустиния Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРехлова Иустиния Николаевна

Рехлова Иустиния Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.05.1892

Дочь: Рехлова Агриппина Никитична

Отец ребёнка: Рехлов Никита Григорьевич

Рождение ребёнка
03.08.1893

Сын: Рехлов Фёдор Никитич

Отец ребёнка: Рехлов Никита Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рехлов Иван Никитич

Отец ребёнка: Рехлов Никита Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рехлов Никита Григорьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close