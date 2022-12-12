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Романов Роман Александрович

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Место рождения

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

08.11.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1973

Отец: Романов Александр Васильевич

Мать: Киселёва Татьяна Владимировна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
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