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Романов Роман Александрович
Романов Роман Александрович
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Место рождения
Новокузнецк
, Новокузнецкий, Кемеровская область
Дата рождения
08.11.1973
Пол
Мужской
Отец
Романов Александр Васильевич
1948 г.р.
Мать
Киселёва Татьяна Владимировна
1949 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1973
Отец:
Романов Александр Васильевич
Мать:
Киселёва Татьяна Владимировна
Новокузнецк
, Новокузнецкий, Кемеровская область
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