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Петров Александр Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1929

Дата смерти

06.12.1992

Пол

Мужской

Добавил:

УС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1929

Отец: Петров Павел Александрович

Мать: Петрова Онисия (Оня) Тимофеевна

Рождение ребёнка
02.04.1954

Сын: Петров Юрий Александрович

Мать ребёнка: Гаврилащенко Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
09.09.1956

Сын: Петров Иван Александрович

Мать ребёнка: Гаврилащенко Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
05.10.1959

Сын: Петров Александр Александрович

Мать ребёнка: Гаврилащенко Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
08.02.1961

Дочь: Петрова Нина Александровна

Мать ребёнка: Гаврилащенко Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
31.03.1964

Дочь: Петрова Светлана Александровна

Мать ребёнка: Гаврилащенко Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
11.02.1968

Сын: Петров Николай Александрович

Мать ребёнка: Гаврилащенко Анастасия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврилащенко Анастасия Николаевна

Смерть
06.12.1992
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