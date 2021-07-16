Петров Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1929
Дата смерти06.12.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1929
Рождение ребёнка
02.04.1954
Сын: Петров Юрий Александрович
Мать ребёнка: Гаврилащенко Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
09.09.1956
Сын: Петров Иван Александрович
Мать ребёнка: Гаврилащенко Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
05.10.1959
Сын: Петров Александр Александрович
Мать ребёнка: Гаврилащенко Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
08.02.1961
Дочь: Петрова Нина Александровна
Мать ребёнка: Гаврилащенко Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
31.03.1964
Дочь: Петрова Светлана Александровна
Мать ребёнка: Гаврилащенко Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
11.02.1968
Сын: Петров Николай Александрович
Мать ребёнка: Гаврилащенко Анастасия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.12.1992