Голова Арина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Голов Владимир Маркелович
Отец ребёнка: Голов Маркел
Рождение ребёнка
21.10.1914
Дочь: Логинова Зинаида Маркеловна
Отец ребёнка: Голов Маркел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голов Владимир Маркелович
Отец ребёнка: Голов Маркел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голов Владимир Маркелович
Отец ребёнка: Голов Маркел
Смерть
Неизвестно