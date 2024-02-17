Голова Арина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голова Арина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Голов Владимир Маркелович

Отец ребёнка: Голов Маркел

Рождение ребёнка
21.10.1914

Дочь: Логинова Зинаида Маркеловна

Отец ребёнка: Голов Маркел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голов Владимир Маркелович

Отец ребёнка: Голов Маркел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голов Владимир Маркелович

Отец ребёнка: Голов Маркел

Смерть
Неизвестно
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