Амирова Шамсикамал Ситдикьян кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1914 ст.
Дата смерти10.04.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1914 ст.
Отец: не указан
Мать: Микамал
Рождение ребёнка
07.07.1937
Сын: Амиров Фанис Фамутдин улы
Отец ребёнка: Амиров Фами Галляметдин улы
Рождение ребёнка
1939
Сын: Амиров Ахматзия Фамутдин улы
Отец ребёнка: Амиров Фами Галляметдин улы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.04.2000