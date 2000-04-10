Амирова Шамсикамал Ситдикьян кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амирова Шамсикамал Ситдикьян кызы

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1914 ст.

Дата смерти

10.04.2000

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1914 ст.

Отец: не указан

Мать: Микамал

Рождение ребёнка
07.07.1937

Сын: Амиров Фанис Фамутдин улы

Отец ребёнка: Амиров Фами Галляметдин улы

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1939

Сын: Амиров Ахматзия Фамутдин улы

Отец ребёнка: Амиров Фами Галляметдин улы

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Амиров Фами Галляметдин улы

Смерть
10.04.2000
Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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