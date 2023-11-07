Ковалёва (Езева) Анастасия Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.05.2015
Муж: скрыто настройками приватности
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
08.03.2016
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.10.2023
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности