Ковалёва (Езева) Анастасия Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалёва (Езева) Анастасия Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.05.2015

Муж: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
08.03.2016

Сын: Ковалёв Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.10.2023

Сын: Ковалёв Степан Сергеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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