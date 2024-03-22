Зорков Александр
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Александровна
Мать ребёнка: Зоркова Антонина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зорков Сергей Александрович
Мать ребёнка: Зоркова Антонина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область