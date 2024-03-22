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Зорков Александр

Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Александровна

Мать ребёнка: Зоркова Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зорков Сергей Александрович

Мать ребёнка: Зоркова Антонина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зоркова Антонина Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
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