Холодова Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1945
Дата смерти26.06.2021
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1945
Отец: Охрямкин Петр
Рождение ребёнка
16.11.1966
Сын: Холодов Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Холодов Анатолий Андреевич
Рождение ребёнка
05.03.1972
Дочь: Дудина Надежда Анатольевна
Отец ребёнка: Холодов Анатолий Андреевич
Рождение ребёнка
27.10.1980
Дочь: Устинова Марина Анатольевна
Отец ребёнка: Холодов Анатолий Андреевич
Смерть
26.06.2021