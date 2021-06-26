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Холодова Александра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1945

Дата смерти

26.06.2021

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1945

Отец: Охрямкин Петр

Мать: Охрямкина Анастасия Фроловна

Рождение ребёнка
16.11.1966

Сын: Холодов Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Холодов Анатолий Андреевич

Рождение ребёнка
05.03.1972

Дочь: Дудина Надежда Анатольевна

Отец ребёнка: Холодов Анатолий Андреевич

Рождение ребёнка
27.10.1980

Дочь: Устинова Марина Анатольевна

Отец ребёнка: Холодов Анатолий Андреевич

Смерть
26.06.2021
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