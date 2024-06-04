Берестов Никита Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берестов Никита Петров

Место рождения

поч. Вогульский, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1717 г.р.

Мать

Около 1722 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Берестов Петр Михайлов

Мать: Берестова Арина Сидорова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762

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