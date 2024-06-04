Берестов Никита Петров
Место рожденияпоч. Вогульский, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: Берестов Петр Михайлов
Мать: Берестова Арина Сидорова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762