Батаков Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1928
Дата смерти25.02.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Батакова (Ефремова) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Батакова (Ефремова) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Батакова (Ефремова) Анна
Смерть
25.02.2000
Похороны
Неизвестно
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