Батаков Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБатаков Иван Петрович

Батаков Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1928

Дата смерти

25.02.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Батакова (Ефремова) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батакова (Ефремова) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Батакова (Ефремова) Анна

Смерть
25.02.2000
Похороны
Неизвестно
https://suhlog.ritual-archive.ru/permission-view/?id=770837

Мы используем куки для улучшения работы сайта.