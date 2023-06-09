Комарова (Обольянинова) Авдотья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Обольянинов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комаров Ефрем Пантелеевич
Отец ребёнка: Комаров Пантелей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елагина (Комарова) Матрона Пантелеевна
Отец ребёнка: Комаров Пантелей Иванович
Смерть
Неизвестно