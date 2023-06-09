Комарова (Обольянинова) Авдотья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова (Обольянинова) Авдотья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Обольянинов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаров Ефрем Пантелеевич

Отец ребёнка: Комаров Пантелей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Пантелей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елагина (Комарова) Матрона Пантелеевна

Отец ребёнка: Комаров Пантелей Иванович

Смерть
Неизвестно

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