Бурхонов Зайнуддин Садурддинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурхонов Зайнуддин Садурддинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1964

Отец: Бурхонов Садурддин Бурхонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.2001

Дочь: Идиатулина Рузигуль Зайнуддиновна

Мать ребёнка: Бурхонова Дифина Равиловна

Рождение ребёнка
22.09.2004

Дочь: Бурхонова Альфина Зайнуддиновна

Мать ребёнка: Бурхонова Дифина Равиловна

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