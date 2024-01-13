Бурхонов Зайнуддин Садурддинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1964
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1964
Отец: Бурхонов Садурддин Бурхонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.2001
Дочь: Идиатулина Рузигуль Зайнуддиновна
Мать ребёнка: Бурхонова Дифина Равиловна
Рождение ребёнка
22.09.2004
Дочь: Бурхонова Альфина Зайнуддиновна
Мать ребёнка: Бурхонова Дифина Равиловна