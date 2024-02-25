Антипов (Карина) Мария Михайлов
Место рождения
Дата рождения02.08.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1886 ст.
Отец: Карин Михаил Андреев
Мать: Оксения Емилиянова
Бракосочетание
10.11.1906 ст.
ЦГАСО, Ф. 32, Оп. 38. Д. 517. лл105об-106 счёт брака №40 поручители по жениху: Деревни Новых Сосен крестьяне Яков Терентьев и Валериан Андреев. по невесте: Села Новых Маклауш крестьяне Малахий Куз... Показать все
Рождение ребёнка
12.11.1907 ст.
Дочь: (Антипова) Стефанида Флоровна
Отец ребёнка: Антипов Флор Трифонов
ЦГАСО, Ф. 32, Оп. 38. Д. 515. лл371-372 крещена 13 ноября 1907 счет родившихся женского пола: №71 родители:Деревни Новой Сосны солдат Флор Трифонов Антонов и законная жена Мария Михайлова, оба правос... Показать все
Рождение ребёнка
26.05.1910 ст.
Дочь: (Антипова) Феодосия Флоровна
Отец ребёнка: Антипов Флор Трифонов
ЦГАСО, Ф. 32, Оп. 38. Д. 515. лл432об-433 крещена 29 мая 1910 счет родившихся женского пола: №41 родители:Деревни Новой Сосны солдат Флор Трифонов Антонов и законная жена Мария Михайлова, оба правосл... Показать все
Рождение ребёнка
09.08.1913 ст.
Дочь: (Антипова) Наталия Флоровна
Отец ребёнка: Антипов Флор Трифонов
ЦГАСО, Ф. 32, Оп. 38. Д. 516. лл.122об-123 счет родившихся женского пола: №64 родители:Деревни Новой Сосны солдат Флор Трифонов Антонов и законная жена Мария Михайлова, оба православные.
Смерть
Неизвестно