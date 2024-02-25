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Антипов (Карина) Мария Михайлов

Место рождения

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

02.08.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1886 ст.

Отец: Карин Михаил Андреев

Мать: Оксения Емилиянова

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
10.11.1906 ст.

Муж: Антипов Флор Трифонов

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, Ф. 32, Оп. 38. Д. 517. лл105об-106 счёт брака №40 поручители по жениху: Деревни Новых Сосен крестьяне Яков Терентьев и Валериан Андреев. по невесте: Села Новых Маклауш крестьяне Малахий Куз... Показать все
Рождение ребёнка
12.11.1907 ст.

Дочь: (Антипова) Стефанида Флоровна

Отец ребёнка: Антипов Флор Трифонов

Новые Сосны, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, Ф. 32, Оп. 38. Д. 515. лл371-372 крещена 13 ноября 1907 счет родившихся женского пола: №71 родители:Деревни Новой Сосны солдат Флор Трифонов Антонов и законная жена Мария Михайлова, оба правос... Показать все
Рождение ребёнка
26.05.1910 ст.

Дочь: (Антипова) Феодосия Флоровна

Отец ребёнка: Антипов Флор Трифонов

Новые Сосны, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, Ф. 32, Оп. 38. Д. 515. лл432об-433 крещена 29 мая 1910 счет родившихся женского пола: №41 родители:Деревни Новой Сосны солдат Флор Трифонов Антонов и законная жена Мария Михайлова, оба правосл... Показать все
Рождение ребёнка
09.08.1913 ст.

Дочь: (Антипова) Наталия Флоровна

Отец ребёнка: Антипов Флор Трифонов

Новые Сосны, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, Ф. 32, Оп. 38. Д. 516. лл.122об-123 счет родившихся женского пола: №64 родители:Деревни Новой Сосны солдат Флор Трифонов Антонов и законная жена Мария Михайлова, оба православные.
Смерть
Неизвестно

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