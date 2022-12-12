Мягченкова (Баклагина) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мягченкова (Баклагина) Екатерина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.11.1833

Муж: Мягченков Фёдор Михайлович

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Мягченков Зиновий Фёдорович

Отец ребёнка: Мягченков Фёдор Михайлович

Рождение ребёнка
13.03.1835

Сын: Мягченков Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Мягченков Фёдор Михайлович

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
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