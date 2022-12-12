Мягченкова (Баклагина) Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.11.1833
Рождение ребёнка
1834
Сын: Мягченков Зиновий Фёдорович
Отец ребёнка: Мягченков Фёдор Михайлович
Рождение ребёнка
13.03.1835
Сын: Мягченков Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Мягченков Фёдор Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно