Иванов (Финогенов) Александр Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов (Финогенов) Александр Николаев

Место рождения

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

30.08.1890

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Финогенов Николай Казмин

Мать: Иванова (финогенова?) Авдотья Никитина

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.09.1855

Сын: Иванов Михаил Александров

Мать ребёнка: Иванова Марья Павлова

Лався, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.05.1860

Сын: Иванов Иван мл. Александров

Мать ребёнка: Иванова Марья Павлова

Лався, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.08.1861

Сын: Иванов Павел мл. Александров

Мать ребёнка: Иванова Марья Павлова

Лався, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Иванов Василий Александров

Мать ребёнка: Иванова Марья Павлова

Черсево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
18.04.1868

Дочь: Александра мл. Александровна

Мать ребёнка: Иванова Марья Павлова

Лався, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.05.1871

Сын: Иванов Константин мл. Александров

Мать ребёнка: Иванова Марья Павлова

Цикуль, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
17.03.1873

Сын: Иванов Иван Александров

Мать ребёнка: Иванова Марья Павлова

Цикуль, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
05.04.1875

Сын: Иванов Николай мл. Александров

Мать ребёнка: Иванова Марья Павлова

Цикуль, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Марья Павлова

Работа или профессия
Неизвестно
конторщик Колпской фабрики г.г. наследников Баташевых конторщик
Место жительства
Неизвестно
Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
30.08.1890
Цикуль, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Причина смерти: от чахотки
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