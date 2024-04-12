Иванов (Финогенов) Александр Николаев
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смерти30.08.1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Рождение ребёнка
09.09.1855
Сын: Иванов Михаил Александров
Мать ребёнка: Иванова Марья Павлова
Рождение ребёнка
28.05.1860
Сын: Иванов Иван мл. Александров
Мать ребёнка: Иванова Марья Павлова
Рождение ребёнка
05.08.1861
Сын: Иванов Павел мл. Александров
Мать ребёнка: Иванова Марья Павлова
Рождение ребёнка
1863
Сын: Иванов Василий Александров
Мать ребёнка: Иванова Марья Павлова
Черсево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
18.04.1868
Дочь: Александра мл. Александровна
Мать ребёнка: Иванова Марья Павлова
Рождение ребёнка
15.05.1871
Сын: Иванов Константин мл. Александров
Мать ребёнка: Иванова Марья Павлова
Рождение ребёнка
17.03.1873
Мать ребёнка: Иванова Марья Павлова
Рождение ребёнка
05.04.1875
Сын: Иванов Николай мл. Александров
Мать ребёнка: Иванова Марья Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Марья Павлова
Работа или профессия
Неизвестно
конторщик Колпской фабрики г.г. наследников Баташевых конторщик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.08.1890
Причина смерти: от чахотки