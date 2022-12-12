Попков Пётр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попков Пётр Сергеевич

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Место рождения

Калитеево, Собинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

23.01.1903

Дата смерти

01.10.1950

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
23.01.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Калитеево, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1903
Калитеево, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1915
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Смерть
01.10.1950
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1950
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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