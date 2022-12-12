Попков Пётр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения23.01.1903
Дата смерти01.10.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1903
Место жительства
С 1915
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Смерть
01.10.1950
Место жительства
По 1950