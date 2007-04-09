Ивашко Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивашко Татьяна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.2007

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.2007

Отец: Ивашко Алексей Михайлович

Мать: Ивашко Анастасия Андреевна

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