Гришин Степан Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Никифор Прокофьевич
Мать: Аксинья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Андреева
Лечение в госпитале
Неизвестно
Бракосочетание
28.01.1851 ст.
Жена: не указана
Венчание состоялось в Казанско-Богородицкой церкви села Новый Буян в 1851 году.Поручители на браке были:со стороны жениха д.Михайловки уд.крестьяне Илья Филимонов Щёголев,Тимофей Игнатьев Столбов.По н... Показать все
Смерть
Неизвестно