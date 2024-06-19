Гришин Степан Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришин Степан Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1801 г.р.

Мать

1804 г.р.

Жена

1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Никифор Прокофьевич

Мать: Аксинья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Андреева

Лечение в госпитале
Неизвестно
Бракосочетание
28.01.1851 ст.

Жена: не указана

Венчание состоялось в Казанско-Богородицкой церкви села Новый Буян в 1851 году.Поручители на браке были:со стороны жениха д.Михайловки уд.крестьяне Илья Филимонов Щёголев,Тимофей Игнатьев Столбов.По н... Показать все
Смерть
Неизвестно

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