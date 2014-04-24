Агафонова (Лунева) Александра Якимовна 06.04.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Агафонова (Лунева) Александра Якимовна

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Место рождения

Сапоги, Оханский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

06.04.1918

Дата смерти

24.04.2014

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

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Дети

1945 г.р.
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Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1918

Отец: Лунев Яким (Еким) Васильевич

Мать: Лунева (Нецветаева) Наталья Никитична

Сапоги, Оханский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
21.03.1939

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.06.1945

Сын: Ожогин Геннадий Алексеевич

Отец ребёнка: Ожогин Алексей Иванович

Бракосочетание
29.06.1945

Муж: Ожогин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
23.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
04.02.1957

Муж: скрыто настройками приватности

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
24.04.2014

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