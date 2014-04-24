Агафонова (Лунева) Александра Якимовна
Место рождения
Дата рождения06.04.1918
Дата смерти24.04.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1918
Бракосочетание
21.03.1939
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.06.1945
Сын: Ожогин Геннадий Алексеевич
Отец ребёнка: Ожогин Алексей Иванович
Бракосочетание
29.06.1945
Рождение ребёнка
23.06.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
04.02.1957
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
24.04.2014