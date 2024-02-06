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Первов Савелий Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

14.12.1872

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Первов Леонтий Косьмич

Мать: Арина Федоровна

Бракосочетание
06.09.1831

Жена: Домна Петровна Домникия Домникия/Домна Петровна

Рождение ребёнка
16.03.1845

Сын: Первов Василий Савельевич

Мать ребёнка: Домна Петровна Домникия Домникия/Домна Петровна

Верхнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Верхнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
14.12.1872
Верхнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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