Первов Савелий Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смерти14.12.1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: Первов Леонтий Косьмич
Мать: Арина Федоровна
Бракосочетание
06.09.1831
Рождение ребёнка
16.03.1845
Сын: Первов Василий Савельевич
Мать ребёнка: Домна Петровна Домникия Домникия/Домна Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.12.1872