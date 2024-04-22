Куковкина (Быховская) Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куковкина (Быховская) Вера Александровна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

04.02.1925

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1945 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1925

Отец: Куковкин Александр

Мать: Екатерина

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1945

Дочь: Татьяна Иосифовна

Отец ребёнка: Быховский Иосиф

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Москва, высотка на Котельнической набережной
Смерть
2002
Хованское кладбище
Хованское владбище
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