Куковкина (Быховская) Вера Александровна
Место рождения
Дата рождения04.02.1925
Дата смерти2002
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1925
Отец: Куковкин Александр
Мать: Екатерина
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Татьяна Иосифовна
Отец ребёнка: Быховский Иосиф
Рождение ребёнка
1947
Москва, высотка на Котельнической набережной
Смерть
2002
Хованское кладбище
Хованское владбище