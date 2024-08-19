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(Põldme) Selma Lisette

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Место рождения

Roela, Vinni Parish, Lääne-Viru County, Estonia

Дата рождения

17.12.1904

Дата смерти

24.03.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.05.1926

Муж: Felder (Põldme) Ferdinand

Рождение ребёнка
22.04.1927

Дочь: Feklistov (Felder (Põldme)) Ester

Отец ребёнка: Felder (Põldme) Ferdinand

Рождение ребёнка
31.08.1928

Дочь: Põldme (Felder (Põldme)) Valve

Отец ребёнка: Felder (Põldme) Ferdinand

Смерть
24.03.1987
Похороны
Неизвестно

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