(Põldme) Selma Lisette
Место рожденияRoela, Vinni Parish, Lääne-Viru County, Estonia
Дата рождения17.12.1904
Дата смерти24.03.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.05.1926
Рождение ребёнка
22.04.1927
Дочь: Feklistov (Felder (Põldme)) Ester
Отец ребёнка: Felder (Põldme) Ferdinand
Рождение ребёнка
31.08.1928
Дочь: Põldme (Felder (Põldme)) Valve
Отец ребёнка: Felder (Põldme) Ferdinand
Смерть
24.03.1987
Похороны
Неизвестно