Фандюшин Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1931
Дата смерти12.08.2011
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1931
Отец: Фандюшин Иван
Мать: Фандюшина Анастасия
Рождение ребёнка
07.09.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фандюшина Мария
Брянская область
Смерть
12.08.2011
Брянская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость