Фандюшин Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фандюшин Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1931

Дата смерти

12.08.2011

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1931

Отец: Фандюшин Иван

Мать: Фандюшина Анастасия

Рождение ребёнка
07.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фандюшина Мария

Брянская область
Смерть
12.08.2011
Брянская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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