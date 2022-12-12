Кулёв Игнатий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулёв Игнатий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

Дети

1921 г.р.
1925 г.р.
1927 г.р.
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Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1921

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Кулёва Анна Фаддеевна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Кулёв Яков

Мать ребёнка: Кулёва Анна Фаддеевна

Рождение ребёнка
01.11.1927

Сын: Кулёв Николай Игнатьевич

Мать ребёнка: Кулёва Анна Фаддеевна

Загайново, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кулёва Анна Фаддеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кулёва Анна Фаддеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кулёва Анна Фаддеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кулёва Анна Фаддеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кулёва Анна Фаддеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулёва Анна Фаддеевна

Смерть
Неизвестно
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