Кулёв Игнатий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1921
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Кулёва Анна Фаддеевна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Кулёв Яков
Мать ребёнка: Кулёва Анна Фаддеевна
Рождение ребёнка
01.11.1927
Мать ребёнка: Кулёва Анна Фаддеевна
Загайново, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кулёва Анна Фаддеевна
Смерть
Неизвестно