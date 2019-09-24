Альтшулер Семен Александрович
Место рожденияВитебск, Беларусь
Дата рождения24.09.1911
Дата смерти24.01.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Витебск, Беларусь
Место жительства
По 1932
Место жительства
С 1932 по 1935
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1935
Смерть
24.01.1983