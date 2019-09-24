Альтшулер Семен Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альтшулер Семен Александрович

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Место рождения

Витебск, Беларусь

Дата рождения

24.09.1911

Дата смерти

24.01.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Витебск, Беларусь
Место жительства
По 1932
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1932 по 1935
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1935
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
24.01.1983
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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