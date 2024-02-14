Чернопольский Павел Борисович 1906 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Чернопольский Павел Борисович

Место рождения

Покровка, Омский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1906 ст.

Дата смерти

Около 1946

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906 ст.

Отец: Тернопольский Борис Макариевич

Мать: Путренкова Елизавета Денисовна

Покровка, Омский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернопольская Полина Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернопольский Иван Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернопольская Феня Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернопольский Александр Павлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1946

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