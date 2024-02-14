Чернопольский Павел Борисович
Место рождения
Дата рождения1906 ст.
Дата смертиОколо 1946
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернопольская Полина Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернопольский Иван Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернопольская Феня Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернопольский Александр Павлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1946