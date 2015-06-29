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Широбоков Семен Ефимович

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Место рождения

Заречный Вишур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

10.09.1957

Дата смерти

29.06.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1988 г.р.

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Заречный Вишур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.07.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
1984

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.07.1988

Сын: Широбоков Максим Семенович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
29.06.2015
Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
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