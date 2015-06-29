Широбоков Семен Ефимович
Место рождения
Дата рождения10.09.1957
Дата смерти29.06.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1984
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.07.1988
Сын: Широбоков Максим Семенович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
29.06.2015