Бондарь Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.2010
Дочь: Бондарь Дарья Александровна
Отец ребёнка: Бондарь Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
10.07.2014
Дочь: Бондарь Анна Александровна
Отец ребёнка: Бондарь Александр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно