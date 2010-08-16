Бондарь Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарь Наталья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.2010

Дочь: Бондарь Дарья Александровна

Отец ребёнка: Бондарь Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
10.07.2014

Дочь: Бондарь Анна Александровна

Отец ребёнка: Бондарь Александр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарь Александр Сергеевич

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