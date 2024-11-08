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Спиридонов Николай

Место рождения

Дубишки, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1865 ст.

Дата смерти

09.11.1906 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865 ст.

Отец: Харитонов Спиридон

Мать: Агапафодова Параскева

Дубишки, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
04.02.1891 ст.

Жена: Родионова Евдокия

Рождение ребёнка
28.05.1893 ст.

Дочь: Николаева Акулина

Мать ребёнка: Родионова Евдокия

Дубишки, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
01.03.1898 ст.

Дочь: Николаева Мария

Мать ребёнка: Родионова Евдокия

Дубишки, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
18.02.1901 ст.

Сын: Николаев Тимофей

Мать ребёнка: Родионова Евдокия

Дубишки, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
11.11.1902 ст.

Дочь: Николаева Екатерина

Мать ребёнка: Родионова Евдокия

Дубишки, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
07.05.1905 ст.

Сын: Николаев Николай

Мать ребёнка: Родионова Евдокия

Дубишки, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
09.11.1906 ст.

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