Спиридонов Николай
Место рождения
Дата рождения1865 ст.
Дата смерти09.11.1906 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865 ст.
Отец: Харитонов Спиридон
Мать: Агапафодова Параскева
Бракосочетание
04.02.1891 ст.
Жена: Родионова Евдокия
Рождение ребёнка
28.05.1893 ст.
Дочь: Николаева Акулина
Мать ребёнка: Родионова Евдокия
Рождение ребёнка
01.03.1898 ст.
Дочь: Николаева Мария
Мать ребёнка: Родионова Евдокия
Рождение ребёнка
18.02.1901 ст.
Сын: Николаев Тимофей
Мать ребёнка: Родионова Евдокия
Рождение ребёнка
11.11.1902 ст.
Дочь: Николаева Екатерина
Мать ребёнка: Родионова Евдокия
Рождение ребёнка
07.05.1905 ст.
Сын: Николаев Николай
Мать ребёнка: Родионова Евдокия
Смерть
09.11.1906 ст.