Дроздов Леонид Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булатова (Дроздова) Наталья Леонидовна
Мать ребёнка: Дроздова Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минина (Дроздов) Тамара Леонидовна
Мать ребёнка: Дроздова Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Майер (Дроздова) Надежда Леонидовна
Мать ребёнка: Дроздова Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дроздова Галина