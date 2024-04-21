Дроздов Леонид Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздов Леонид Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дроздов Федор Евгеньевич

Мать: Дроздова (Макеева) Евдокия Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булатова (Дроздова) Наталья Леонидовна

Мать ребёнка: Дроздова Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минина (Дроздов) Тамара Леонидовна

Мать ребёнка: Дроздова Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Майер (Дроздова) Надежда Леонидовна

Мать ребёнка: Дроздова Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дроздова Галина

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