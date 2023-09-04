Харина (Кунаева) Таисья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харина (Кунаева) Таисья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1959

Сын: Харин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Харин Василий Иванович

Рождение ребёнка
16.02.1961

Дочь: Варанкина Альбина Васильевна

Отец ребёнка: Харин Василий Иванович

Рождение ребёнка
15.09.1964

Дочь: Похоменко Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Харин Василий Иванович

Рождение ребёнка
15.06.1967

Дочь: Синицина Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Харин Василий Иванович

Рождение ребёнка
05.07.1974

Дочь: Русских Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Харин Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яговкина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Харин Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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