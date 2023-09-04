Харина (Кунаева) Таисья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.02.1959
Отец ребёнка: Харин Василий Иванович
Рождение ребёнка
16.02.1961
Дочь: Варанкина Альбина Васильевна
Отец ребёнка: Харин Василий Иванович
Рождение ребёнка
15.09.1964
Дочь: Похоменко Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Харин Василий Иванович
Рождение ребёнка
15.06.1967
Дочь: Синицина Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Харин Василий Иванович
Рождение ребёнка
05.07.1974
Дочь: Русских Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Харин Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яговкина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Харин Василий Иванович
Смерть
Неизвестно