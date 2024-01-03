(Феодосья Никитична) Федора Федора/Феодосья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Феодосья Никитична) Федора Федора/Феодосья Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

VD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1855

Отец: Никита Васильевич

Мать: Татьяна Петровна

Бракосочетание
20.10.1874

Муж: Семён Антонович Баранов

Муратово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.01.1879

Сын: Баранов Григорий

Отец ребёнка: Семён Антонович Баранов

Кичкеево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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