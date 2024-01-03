(Феодосья Никитична) Федора Федора/Феодосья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1855
Отец: Никита Васильевич
Мать: Татьяна Петровна
Бракосочетание
20.10.1874
Муратово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.01.1879
Сын: Баранов Григорий
Отец ребёнка: Семён Антонович Баранов
Кичкеево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно