Бортников Петр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бортников Петр Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Бортников Федор

Мать: Анна

Смерть
Неизвестно
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