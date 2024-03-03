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Бортников Петр Федорович
Бортников Петр Федорович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1892
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Бортников Федор
Мать
Анна
1848 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец:
Бортников Федор
Мать:
Анна
Смерть
Неизвестно
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