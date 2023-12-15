Черезова (Исупова) Наталья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смерти19.01.1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1849
Сырьяны, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область
Свидетели: по жениху: Семен Семенов, Иван Елиазаров Черезовы; по невесте: кр-не Мелетий Елиазаров, Федор Порфириев Черезовы
Рождение ребёнка
01.12.1850
Сын: Черезов Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Черезов Яким Елиазарович
Близнец Иоанна
Рождение ребёнка
13.12.1853
Отец ребёнка: Черезов Яким Елиазарович
Смерть
19.01.1854
от родов с.Петра, 32 года
Рождение ребёнка
01.12.1950
Сын: Черезов Иван (Иоанн) Яковлевич
Отец ребёнка: Черезов Яким Елиазарович