Черезова (Исупова) Наталья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черезова (Исупова) Наталья Григорьевна

Место рождения

Исуповская, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1824

Дата смерти

19.01.1854

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Исуповская, Слободской уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
06.11.1849

Муж: Черезов Яким Елиазарович

Сырьяны, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область
Свидетели: по жениху: Семен Семенов, Иван Елиазаров Черезовы; по невесте: кр-не Мелетий Елиазаров, Федор Порфириев Черезовы
Рождение ребёнка
01.12.1850

Сын: Черезов Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Черезов Яким Елиазарович

Кардашинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Близнец Иоанна
Рождение ребёнка
13.12.1853

Сын: Черезов Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Черезов Яким Елиазарович

Кардашинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
19.01.1854
от родов с.Петра, 32 года
Рождение ребёнка
01.12.1950

Сын: Черезов Иван (Иоанн) Яковлевич

Отец ребёнка: Черезов Яким Елиазарович

Кардашинская, Слободской уезд, Вятская губерния

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